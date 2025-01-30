Таллин, 30 января, 2025, 16:45 — ИА Регнум. Эстония в феврале может на трое суток остаться без электроснабжения. Такую вероятность не исключил премьер-министр Эстонии Кристен Михал.

IMAGO/Michael Bihlmayer/Global Look Press

Он пояснил, что такой сценарий возможен во время предстоящего отключения эстонской энергосистемы от России после выхода из БРЭЛЛ (энергетическое кольцо Белоруссии, России, Эстонии, Литвы и Латвии).

«В лучшем случае ничего не произойдёт, если возникнут проблемы, следующим шагом будет определение, каких потребителей нужно отключить. Худший сценарий — отключение электричества на 72 часа», — процитировала газета Postimees главу эстонского правительства.

При этом Михал подчеркнул, что страна готова к любому развитию событий.

Как сообщало ИА Регнум, Прибалтика до 2025 года намеревалась разорвать все электроэнергетические связи с Россией и Белоруссией и синхронизировать свои системы с системами континентальной Европы, покинув БРЭЛЛ. В октябре 2018-го электроэнергетические операторы Прибалтики подали заявку на финансирование первого этапа работ по синхронизации электроэнергосистем в Фонд сплочения Европы CEF. Общая сумма инвестиций на первом этапе — 432 млн евро, доля Эстонии — 187,7 млн евро.

В июле 2024 года операторы электросистем Литвы, Латвии и Эстонии официально уведомили Россию и Белоруссию о выходе из общей энергосистемы БРЭЛЛ к 8 февраля 2025 года. Энергетическое кольцо названо по первым буквам стран-участниц (Белоруссия, Россия, Эстония, Литва, Латвия).