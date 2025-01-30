Киев, 30 января, 2025, 16:42 — ИА Регнум. Власти Украины признали родившегося в Киеве актёра и певца Никиту Джигурду угрозой национальной безопасности страны, сообщило в четверг, 30 января, министерство культуры Украины.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем Никита Джигурда

«Дополнить перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности, включив в него личность Джигурды Никиты Борисовича, гражданина Российской Федерации 1961 года рождения», — сказано в тексте приказа.

Основанием для включения Джигурды в список стали его поездки в Донбасс и Запорожскую область, проведение концертов для военнослужащих ВС РФ и предоставление им материальной помощи, заявили в ведомстве.

Деятельность Джигурды создаёт угрозу национальным интересам, национальной безопасности, государственному суверенитету и территориальной целостности Украины, сказано также в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, в апреле 2023 года министерство культуры Украины опубликовало обновлённый список граждан России, «угрожающих национальной безопасности» страны. В список были включены 211 граждан, среди которых — журналисты, актёры и музыканты, в том числе Дмитрий Киселёв и Владимир Соловьёв, Сергей Безруков и Михаил Боярский, Олег Газманов и Александр Розенбаум, а также умерший в 2018 году Иосиф Кобзон.

В декабре 2023 года украинское ведомство включило в список лиц, угрожающих национальной безопасности страны, певца SHAMAN (Ярослава Дронова). Также отмечалось, что из перечня не исключили никого из включённых в него ранее.