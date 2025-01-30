Вашингтон, 30 января, 2025, 16:33 — ИА Регнум. Спасательная операция на месте крушения самолёта в Вашингтоне завершена. Об этом объявил 30 января начальник городской пожарной охраны и скорой помощи Джон Доннелли на пресс-конференции.

TASS/AP

29 января около аэропорта имени Рейгана в американской столице пассажирский самолёт Bombardier CRJ700 столкнулся с военным вертолётом Black Hawk. После случившегося лайнер упал в реку Потомак.

Доннелли уточнил, что экстренные службы переходят от спасательной операции к восстановительной.

«Я не верю, что мы найдём выживших», — признался он.

Как сообщало ИА Регнум, Доннелли проинформировал, что в районе авиакатастрофы найдены тела как минимум 28 погибших. Он отметил, что из реки извлекли 27 тел, которые находились среди обломков лайнера. Ещё одним погибшим стал член экипажа Black Hawk.

На борту Bombardier CRJ700 было 64 человека, в том числе четыре члена экипажа. Российские дипломаты выясняют, находились ли на лайнере граждане РФ. В вертолёте, с которым столкнулся лайнер, находились трое американских военных.

Член сборной США по фигурному катанию Джон Маравилла заявил, что в упавшем самолёте могли быть как минимум 14 фигуристов, которые возвращались с чемпионата, проходившего в городе Уичито (штат Канзас). Кроме того, по его словам, в лайнере могли находиться тренеры спортсменов, в том числе чемпионы 1994 года в парном катании Евгения Шишкова и Вадим Наумов.

Президент США Дональд Трамп назвал авиакатастрофу «ужасающей случайностью». Он полагает, что случившееся можно было предотвратить.