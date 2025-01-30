Будапешт, 30 января, 2025, 16:29 — ИА Регнум. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан иронично отреагировал на недавнее решение бундестага ужесточить миграционную политику. Соответствующую публикацию он сделал в соцсети X.

Global Look Press/Marton Monus/dpa

«Доброе утро, Германия! Добро пожаловать в клуб!» — указал он в публикации.

Бундестаг 29 января принял одну из резолюций фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) по ужесточению миграционной политики, при этом, несмотря на разногласия, поддержку ей выразили депутаты «Альтернативы для Германии». За инициативу проголосовали 348 депутатов, 345 — против.

Резолюция предполагает долгосрочный контроль на границах ФРГ, а также отказ во въезде иностранцам, не имеющим разрешения на пребывание в стране. Кроме того, предлагается немедленно брать под стражу тех, кто обязан покинуть Германию.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал принятие данной резолюции тревожным сигналом для Германии. Глава немецкого правительства подчеркнул, что ему понадобится время, чтобы осмыслить произошедшее. Этот день некоторые назовут историческим, добавил он.