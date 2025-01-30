Москва, 30 января, 2025, 16:36 — ИА Регнум. Следствие попросило об аресте бывшего генерального директора букмекерской компании «Фонбет» Сергея Анохина, обвиняемого в даче взятки в размере 60 млн рублей. Об этом 30 января сообщили ТАСС в правоохранительных органах. «В Тверской суд поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Анохина, обвиняемого по ч. 5 ст. 291 УК РФ», — сказал собеседник агентства.

«Фонбет»

Следственный комитет просит поместить под стражу ещё двух фигурантов этого дела, в том числе заместителя начальника УВД по Восточному округу Москвы Сергея Бивола.

В пресс-службе прокуратуры Московской области сообщили, что часть взятки — 10 млн рублей — посредники Анохина передали 28 января на заправке в Красногорске. Деньги получил сотрудник правоохранительных органов, который действовал в рамках оперативного эксперимента.

Как сообщало ИА Регнум, с помощью взятки в 60 млн рублей Анохин, по данным следствия, пытался скрыть хищение бюджетных средств на предыдущем месте работы.

О задержании экс-главы компании «Фонбет», который ранее был вице-президентом Российского футбольного союза (РФС), стало известно 29 января. Поводом послужило подозрение в даче взятки. Дома у Анохина провели обыск.

Букмекерская компания «Фонбет» проинформировала, что ранее в январе Анохин покинул пост генерального директора, а его место временно занял Константин Линёв.

По информации Telegram-канала «112», Анохин дал взятку сотруднику правоохранительных органов в период, когда возглавлял подмосковный футбольный клуб «Химки» (2020–2021 годы). Ранее силовики задержали по обвинению в мошенничестве спонсора «Химок» Туфана Садыгова. Всего по делу Анохина задержаны шесть человек, включая высокопоставленного сотрудника столичной прокуратуры.