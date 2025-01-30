Москва, 30 января, 2025, 16:24 — ИА Регнум. В Москве мужчина нашёл 1 млн рублей и решил разыскать владельца. Он принёс ценную находку в отдел полиции, куда позже обратился потерявший накопления 88-летний пенсионер. На радостях дедушка подарил молодому человеку 100 тыс. рублей в благодарность за честный поступок. Об этом ИА Регнум рассказал герой истории 22-летний Арсений.

ИА Регнум

Днём 24 января в один из отделов полиции Москвы обратился 22-летний Арсений К. Молодой человек принёс оперативникам пакет с 1 млн рублей и заявил, что нашёл ценный свёрток на улице. По словам Арсения, утром он шёл по надземному пешеходному переходу в районе Рублёвского шоссе и заметил на полу странный свёрток с торчащими купюрами.

«Сперва я подумал, что это билеты банка приколов, и пнул свёрток. Банкноты из пакета веером разлетелись вокруг. Я решил посмотреть поближе, взял купюры в руки и понял, что они настоящие. Собрал всё обратно в пакет. Посчитал — получилось чуть более 1 млн рублей. Оглянулся вокруг — никого нет, никто за потерянными деньгами не бежит», — рассказал Арсений ИА Регнум.

В следующие часы молодой человек столкнулся с моральной дилеммой: оставить свалившийся клад себе или поступить честно и попытаться найти владельца.

«Я не буду врать, что моментально решил отнести деньги в полицию — мысли были разные, сомневался. Но тут подумал, а вдруг потерявший их человек копил эти деньги всю жизнь, а я их взял и забрал себе. Как это так? Так нельзя! Тогда решил пойти в полицию и отдать деньги оперативникам, чтобы нашли их владельца», — поделился молодой человек.

В полицейском участке приняли заявление молодого человека и изъяли найденные деньги. Арсений поехал домой, но буквально через час с ним снова связались полицейские и попросили приехать обратно в отдел — по словам оперативников, хозяин денег нашёлся и хочет встретиться с выручившим его человеком.

«Я вернулся в отдел полиции, там меня ждал 88-летний Пётр Петрович. Он пенсионер, в тот день он снял накопления с одного вклада и понёс их в другой банк, где проценты выше. По пути они выпали у него из кармана, заметил пропажу уже дома. Дедушка был очень рад, поблагодарил меня за честный поступок и вручил 100 тыс. рублей в благодарность. Думаю, что потрачу их на будущую свадьбу», — рассказал Арсений.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Москве полиция задержала мужчину, который нашёл на улице свёрток с 1 млн рублей и оставил деньги себе. Против мужчины возбудили уголовное дело по статье о краже, по которой ему может грозить до 10 лет лишения свободы.