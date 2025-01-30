Санкт-Петербург, 30 января, 2025, 16:10 — ИА Регнум. Финский залив следует переименовать в Санкт-Петербургский, что будет логично и исторически справедливо. Об этом заявил научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«А почему мы называем Финский залив Финским заливом? Вообще-то крупнейший город, который находится на территории этого залива, это Санкт-Петербург. И Пётр I, и мы осваивали этот Финский залив с древнейших времён. Мне кажется, логичное название этого залива было бы Санкт-Петербургский залив или залив Санкт-Петербурга», — отметил он.

По словам Мягкова, чрезвычайный уровень русофобии Финляндии и Швеции позволяет России требовать переименования залива. Историк также вспомнил недавний указ президента США Дональда Трампа, согласно которому Мексиканский залив был переименован в Американский.

Как передавало ИА Регнум, 20 января Трамп подписал указ о переименовании Мексиканского залива в залив Америки, а горы Денали на Аляске — в гору Мак-Кинли. В качестве аргумента за переименование залива в указе говорится, что самый большой залив в мире «остаётся центральным для экономики Америки».

Вскоре американский миллиардер Илон Маск также предложил переименовать пролив Ла-Манш между Францией и Англией в «канал Джорджа Вашингтона» по имени первого президента США.