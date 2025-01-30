Москва, 30 января, 2025, 16:05 — ИА Регнум. Канцлер ФРГ Олаф Шольц замалчивал цену, которую заплатил СССР за освобождение мира от пособников главы нацистской Германии Адольфа Гитлера, заявил 30 января заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов.

Global Look Press/Michael Kappeler/dpa

«Сознательно замалчивая цену, которую заплатил Советский Союз за освобождение мира от пособников Гитлера, канцлер не только оскверняет память миллионов советских людей самых разных национальностей, павших в борьбе с фашизмом, но и грубо искажает правду», — отметил Венедиктов.

В Совбезе добавили, что незнание истории своей страны руководством Германии оскорбляет в том числе и народ ФРГ, который помнит, кто на самом деле принёс ему свободу и независимость.

Ранее канцлер ФРГ заявил, что Германию якобы освободили американцы, которые потом помогли «возродить демократию». Перед 80-летием освобождения лагеря смерти Освенцим американский предприниматель Илон Маск высказал сожаление, что Германия «слишком много внимания уделяет прошлой вине». Шольц резко раскритиковал высказывания Маска, перевернув исторические факты.

Как передавало ИА Регнум, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Запад проводит целенаправленную политику по преданию забвению исторической правды о победе Советского Союза в Великой Отечественной войне. Как напомнил официальный спикер Кремля, основные тяготы по освобождению Германии легли на СССР, который поддерживали США и Британия.