Братислава, 30 января, 2025, 16:03 — ИА Регнум. Полиция Словакии задержана гражданина Украины в связи с возможной угрозой государственного переворота, сообщило в четверг, 30 января, издание Dennik N.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Сотрудники пограничной полиции страны начали процедуру административного выдворения подозреваемого из Словакии, отметили авторы.

«Полиция задержала одного человека в связи с возможной угрозой государственного переворота. Глава полиции Яна Машкарова без подробностей сообщила, что речь идёт о гражданине Украины, который должен быть «в самое ближайшее время» выдворен», — сказано в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, оппозиция Словакии ранее обвинила правительство страны в том, что оно «поставило под сомнение ориентацию на ЕС и НАТО». В стране прошли массовые митинги. Оппозиция инициировала вотум недоверия правительству, однако соответствующее заседание парламента не состоялось из-за отсутствия кворума.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о подготовке оппозицией «майдана» в стране. По его словам, планируется захват правительственных зданий, создание препятствий для работы правительства, а оппозиция намерена опираться на помощь «заграничных сил». Премьер Словакии рассказал о действующей в стране группе иностранных экспертов, которая причастна к митингам в Грузии и к «майдану» на Украине, и пообещал принять меры, чтобы не допустить свержения власти.

Фицо также отмечал, что глава киевского режима Владимир Зеленский, поддерживая протестующих в Словакии, вмешивается во внутренние дела страны. Премьер Словакии сказал, что треть людей, участвующих в протестах в стране, — граждане Украины. МИД Словакии 29 января вызвал посла Украины Мирослава Кастрана. Послу был выражен протест из-за заявлений руководителей киевского режима, которые были расценены Братиславой как вмешательство во внутренние дела страны.