Суджанский район, Курская область, 30 января, 2025, 15:59 — ИА Регнум. Падение морального духа наблюдается у пограничников ВСУ, которых направили на суджанское направление. Об этом ТАСС рассказал представитель российских силовых структур.

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«Допросы пленных и радиоперехваты показывают, что переброшенные на суджанское направление пограничники деморализованы», — сказал собеседник.

Он подчеркнул, что эти бойцы отказывается выполнять приказы своих командиров.

Как сообщало ИА Регнум, в середине ноября газета The New York Times проинформировала, что разведсообщество США представило пессимистическую оценку ситуации в Курской области для украинской армии. В публикации отмечалось, что Вооружённые силы России постепенно и уверенно освобождают территории в приграничных районах Курской области без необходимости проводить масштабное наступление.

16 декабря британский журнал The Economist выпустил статью, в которой говорилось, что положение ВСУ после вторжения в Курскую область становится всё хуже. По словам одного из украинских офицеров, рассказ которого привели в публикации, российские войска имеют огромное преимущество как в личном составе, так и в вооружении, технике. Боец признал, что Украина терпит неудачи и потеряла «около половины» территорий, которые ранее контролировала.

13 января The New York Times написала, что в ВСУ признают, что их попытки контратаковать в Курской области провалились. В публикации отмечалось, что российские силы преимущественно предотвратили нападение на регион.