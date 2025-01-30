Салехард, 30 января, 2025, 15:51 — ИА Регнум. В Ямало-Ненецком автономном округе действуют около 60 мер поддержки участников СВО и их семей. Об этом сообщил глава округа Дмитрий Артюхов на встрече с участниками СВО, которые находятся в отпуске, и их близкими. Участники встречи обсудили меры поддержки, внедрение новой кадровой программы для ветеранов «Герои Ямала» и другие вопросы.

Пресс-служба правительства ЯНАО Губернатор Ямала обсудил вопросы поддержки с бойцами СВО и их семьями

Так, жена одного из военных отметила актуальность бесплатной смены шин по сертификату. Дмитрий Артюхов уточнил, что акция продолжится, поддержка будет сохранена и в этом году. С 2023 года этой услугой уже воспользовались более двух тысяч раз. Для сохранения памяти ямальцев, погибших при выполнении боевых задач, женщина предложила присваивать их имена спортивным турнирам и соревнованиям, которые организуют в округе. Кроме того, по её мнению, стоит отразить подвиг бойцов в сюжетах муралов. Дмитрий Артюхов одобрил обе идеи. По словам главы региона, на Ямале уже ведётся такая работа. Так, в регионе улицы называют именами бойцов, им посвящают памятники и мемориальные доски. А в 2024 году в рамках регионального фестиваля YAM (URAL)AL появилось восемь патриотических муралов. В Год защитников Отечества в России и Год героев на Ямале они появятся в каждом городе.

Пресс-служба правительства ЯНАО Губернатор Ямала обсудил вопросы поддержки с бойцами СВО и их семьями

Другой участник встречи спросил, как быть ямальцам, которые хотят поучаствовать в новой региональной кадровой программе «Герои Ямала», но сейчас находятся на передовой. Глава округа уточнил, что приём заявок начнется 23 февраля. «Всех, кто интересуется, я прошу принимать участие. Прошедшие отбор демобилизованные смогут начать обучение, действующие военнослужащие будут зачислены в резерв и по мере возможности приступят к учебе после демобилизации вместе с новым потоком. За ними будут зарезервированы места. Участие в программе показывает желание военнослужащих продолжить служение Отечеству, и мы это должны поддержать», — сказал он.

Пресс-служба правительства ЯНАО Губернатор Ямала обсудил вопросы поддержки с бойцами СВО и их семьями

Семья участника СВО поинтересовалась покупкой жилья за счет арктической ипотеки. Губернатор Ямала заверил, что управление жилполитики администрации Салехарда поможет супругам с подбором недвижимости и познакомит с застройщиками.

Пресс-служба правительства ЯНАО Губернатор Ямала обсудил вопросы поддержки с бойцами СВО и их семьями

Ямальский военнослужащий выразил благодарность за помощь с гуманитарным обеспечением и положительно оценил сертификаты на подготовку детей к школе. В этом году семья бойца получила 15 тысяч рублей на школьные принадлежности. Дмитрий Артюхов сообщил, что эта мера поддержки будет сохранена. Идею расширить круг получателей меры для детей из многодетных семей предложила прошлым летом супруга участника СВО. Сертификаты получили более 27 тысяч школьников.

Пресс-служба правительства ЯНАО Губернатор Ямала обсудил вопросы поддержки с бойцами СВО и их семьями

«Простые идеи вроде сертификата на смену колёс или покупку школьных принадлежностей сегодня хорошо себя зарекомендовали и востребованы. Обязательно сохраним эти меры для семей наших защитников», — пообещал губернатор Ямала.

Пресс-служба правительства ЯНАО Губернатор Ямала обсудил вопросы поддержки с бойцами СВО и их семьями

Накануне из-за пожара участник спецоперации и его семья лишились жилья и имущества. Дмитрий Артюхов поручил главе Салехарда Алексею Титовскому лично проконтролировать решение всех вопросов по этой теме. Другой боец СВО рассказал, что раньше работал в окружной больнице медбратом, а на передовой помогает спасать жизни. Он служит в батальоне «Кедр», и для выполнения боевых задач военным нужны беспилотники. Губернатор пообещал помочь с решением вопроса.

Напомним, в начале года Дмитрий Артюхов передал в зону СВО крупную партию техники, в числе которой — первые дроны «Кречет», собранные в регионе. На Ямале запустят массовое производство БПЛА.