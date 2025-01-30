Москва, 30 января, 2025, 16:00 — ИА Регнум. «Облако Mail» расширило функционал для работы с контентом, генеративный искусственный интеллект теперь будет создавать готовые воспоминания не только из фото, но и из видео пользователей, сообщила в четверг, 30 января, пресс-служба VK.

Пресс-служба VK

На всех платформах компании стали доступны видеоистории, созданные ИИ на основе видео пользователей. Ежедневно для пользователей «Облака» генерируется около 10 млн историй, а после загрузки файлов в облачное хранилище алгоритмы выделяют их под конкретный сценарий и собирают короткую историю, которую можно сохранить на устройстве в готовом виде или опубликовать в соцсетях, сказано в сообщении.

Кроме того, новый аудиоплеер для мобильных устройств на платформе iOS позволит прослушивать, перематывать и зацикливать отрывки популярных аудиоформатов в облачном пространстве и обеспечит высокое качество звука, отметила пресс-служба.

Оглавление с указанием времени аудиодорожки позволит переходить к сохранённым моментам прослушиваемой книги, сказано в сообщении. В обновленном видеоплеере появилась возможность изменения скорости воспроизведения, зацикливания видео и быстрой перемотки вперёд и назад на 15 секунд на всех платформах компании, отметила также пресс-служба.

«Мы наблюдаем устойчивый тренд на взаимодействие пользователей с контентом прямо в облачном хранилище. Только за 2024 год в Облако Mail было загружено более 45,5 млрд различных файлов, включая фото и видео. Сегодня эти форматы становятся основой общения и инструментами для самовыражения», — отметил руководитель продуктового направления Почты и Облака Mail Сергей Тарасенко.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2024 года владельцы бизнес-сообществ соцсети «ВКонтакте» получили возможность верификации своего бизнеса. Опцию можно активировать через сервис «VK Бизнес ID»: владельцу бизнес-сообщества нужно привязать существующий бизнес-профиль или создать новый.

В ноябре 2024 года сервис «VK Видео» улучшил алгоритмы рекомендаций. Новая система лучше понимает интересы аудитории и предлагает более релевантный контент. Пресс-служба социальной сети отметила, что общая продолжительность просмотров видео на основе рекомендаций с начала сентября выросла в два раза.