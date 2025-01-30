Вашингтон, 30 января, 2025, 15:47 — ИА Регнум. Американский журналист Такер Карлсон назвал Украину источником безумия, который делает всё возможное для дестабилизации Запада.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Украина — это источник безумия. Они сделали все возможное, чтобы посеять дестабилизацию на Западе. Количество зла и преступлений, которые идут из этой страны, очень большое», — сказал Карлсон в беседе с телеведущим Пирсом Морганом.

Журналист также отказался считать президента России Владимира Путина своим врагом, поскольку он ему «ничего не сделал». Карлсон рассказал о существовании «группы безумцев», которые однажды решили, что необходимо «избавиться от Путина» по причине, которая осталась без объяснений.

Ранее Карлсон в интервью другому журналисту, Мэтту Таибби заявил, что администрация бывшего президента США Джо Байдена намеревалась убить российского лидера. Госдума приняла решение обратиться в конгресс США и в ООН с требованием провести расследование после заявления американского журналиста о подготовке покушения на Путина.

Как передавало ИА Регнум, до этого кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску заявил, что Украина является вымышленным государством и в дальнейшем его территорию разделяет между собой соседние страны.

По словам политика, Украина впервые появилась на карте как республика в составе СССР. Сегодня на получение украинских земель рассчитывают Польша и Венгрия и Румыния.