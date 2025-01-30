Вашингтон, 30 января, 2025, 15:38 — ИА Регнум. Трагическое крушение самолёта с фигуристами в небе над Вашингтоном стало глубоким потрясением для Международного союза конькобежцев (ISU). Об этом говорится в заявлении спортивной организации.

SMG/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Мы были убиты горем, узнав, что среди тех, кто был на борту, оказались фигуристы, а также их семьи, друзья и тренеры», — указано в заявлении ISU.

В организации также выразили соболезнования всем, кого затронула трагедия.

29 января около аэропорта имени Рейгана в американской столице самолёт, следовавший рейсом из штата Канзас, столкнулся с военным вертолётом Black Hawk, выполнявшим тренировочный полёт. Член сборной США по фигурному катанию Джон Маравилла вскоре заявил, что на борту могли находиться по меньшей мере 14 фигуристов, которые участвовали в чемпионате США по фигурному катанию, проходившем в городе Уичито в штате Канзас.

Как передавало ИА Регнум, на борту разбившегося самолёта Bombardier CRJ700 находились 64 человека, включая четырёх членов экипажа. После того как самолёт рухнул в реку, были спасены четыре человека. Телеканал NBC со ссылкой на источники проинформировал, что из реки также достали тела более 30 погибших. Вскоре Telegram-канал Mash опубликовал список фигуристов, которые могли находиться на борту потерпевшего крушение самолёта.

Американский фигурист Антон Спиридонов заявил, что фигуриста Максима Наумова не было на борту самолёта, который потерпел крушение в небе над Вашингтоном, однако там, возможно, были его родители, чемпионы 1994 года в парном катании Евгения Шишкова и Вадим Наумов. ТАСС со ссылкой на источник также сообщал, что фигуристки Аннабель Морозов не было на борту, ведь она находилась в этот момент во Флориде.

Президенту США Дональду Трампу доложили о столкновении двух воздушных судов в Вашингтоне. Он назвал авиакатастрофу «ужасающей случайностью». Глава государства считает, что столкновение военного вертолёта с пассажирским авиалайнером можно было предотвратить.