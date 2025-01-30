Москва, 30 января, 2025, 15:30 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд в телефонном разговоре обсудили ситуацию в Сирии, сказано в сообщении дипведомства РФ.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем Министр иностранных дел России Сергей Лавров

«Главы внешнеполитических ведомств провели обстоятельный обмен мнениями по ряду актуальных проблем региональной повестки дня с акцентом на ситуацию в Сирии», — сообщили в МИД РФ.

В дипведомстве уточнили, что министры подтвердили позицию по необходимости консолидации усилий, чтобы противостоять кризисам на Ближнем Востоке.

Как передавало ИА Регнум, новые сирийские власти объявили о прекращении действия прежней конституции и роспуске парламента страны. На переходный период главой новой администрации временного правительства Сирии был объявлен Ахмед аш-Шараа.

8 декабря Башар Асад оставил должность президента и покинул Сирию, распорядившись мирно передать власть. Он с семьёй прибыл в Россию, где им предоставили убежище. Как отметил Лавров, у Асада не получилось справиться с социальными проблемами в своей стране, в том числе из-за деструктивных действий США, которые оккупировали богатый ресурсами северо-восток Сирии.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Москва продолжит оказывать Сирии поддержку для стабилизации ситуации, однако определять будущее своей страны должны сами сирийцы. Также российский лидер пожелал сирийскому народу преодолеть все вызовы, связанные с переходным периодом.