Москва, 30 января, 2025, 17:00 — ИА Регнум. Увеличение максимального размера пособия по безработице эквивалентно росту инфляции благодаря выработанному механизму, заявил доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Игорь Балынин в разговоре с ИА Регнум.

ИЗВЕСТИЯ/Телеканал «78»

В пресс-службе Министерства труда и социальной защиты 30 января сообщили, что с первого февраля, после индексации пособия по безработицы на 9,5%, максимальная сумма выплаты составит более 15 тыс. рублей.

«Ежегодная индексация размера пособия по безработице предусмотрена федеральным законом. Выработан чёткий механизм, который отталкивается от уровня реальной инфляции прошлого года. Соответственно, в этом году коэффициент индексации составляет 1,095, поэтому с первого февраля 2026 года индексация будет осуществлена на тот уровень роста цен, который реально сложится в 2025 году. Поэтому здесь можно не переживать, индексация будет сохраняться и в последующие годы», — сообщил эксперт.

Балынин обратил внимание на то, что безработным является не тот гражданин, который не имеет работы, а тот, кто не имеет работы, но хотел бы трудоустроиться. Также безработный должен быть обязательно зарегистрирован в органах службы занятости, добавил специалист. Он уточнил, что в таком случае первые три месяца размер пособия по безработице составляет 75% от среднего заработка, а в последующие три месяца — 60% от среднего заработка.

«При этом размер пособия по безработице с первого февраля не может быть ниже минимального — 1 764 рубля и выше максимального — 15 044 рубля. В регионах Крайнего Севера и в приравненных к ним минимальный и максимальный размеры пособия по безработице корректируются на соответствующий районный коэффициент. Важно отметить, что в регионах также могут быть предусмотрены дополнительные меры поддержки безработных», — рассказал специалист.

Эксперт также отметил, что, помимо пособия по безработице, для граждан, желающих трудоустроиться, созданы и другие меры поддержки. Собеседник агентства в качестве примера назвал Единую цифровую платформу в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России», где представлено большое количество прямых вакансий от работодателей. Специалист также указал на то, что безработные могут заключить социальный контракт в поиске работы.

«Таким гражданам в дополнение к пособию по безработице в течение месяца со дня заключения социального контракта будет осуществлена выплата в размере прожиточного минимума трудоспособного гражданина в конкретном регионе. После трудоустройства в течение трёх месяцев будут осуществлены ещё такие выплаты. Соответственно, безработный только благодаря заключению социального контракта и выполнению взятых на себя обязательств может получить материальную поддержку около 80 тысяч рублей», — рассказал Балынин.

Доцент в заключение добавил, что поддержка безработных — это один из важных элементов социальной политики в Российской Федерации. По словам специалиста, очень важно, что поддержка выстроена в самом главном ключе — помочь реализовать своё желание трудиться. Это крайне важно и для безработного, и для конкретного региона его занятости, и для социально-экономического развития Российской Федерации, подытожил эксперт.

Как передавало ИА Регнум, в октябре министр труда и социальной защиты России Антон Котяков сообщал, что в 2025 году пособие по безработице будет проиндексировано на 7,3%.

9 октября президент России Владимир Путин заявил, что в стране почти нет безработицы. По его словам, в РФ не хватает рабочих рук.

Максимальный размер выплаты по больничному листу в России в течение ближайших лет возрастёт до 6,8 тыс. рублей в день.