Прага, 30 января, 2025, 15:29 — ИА Регнум. Россия вновь должна испытать нечто подобное блокаде Ленинграда. Об этом заявила бывшая председатель палаты парламента Чехии, сенатор Мирослава Немцова.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По её словам, сделать это необходимо путём ужесточения санкций, которые обрушат российскую экономику.

«Пока мы чтим память жертв Холокоста, одновременно наблюдая за геноцидом украинского народа, Россия сегодня празднует годовщину освобождения Ленинграда от блокады во время Второй мировой войны. Хотя им нужно не праздновать, а снова испытать подобное», ― написала политик в личном аккаунте на платформе X.

Политик потребовала от стран Запада «не ослаблять хватку» и усилить антироссийские санкции.

«Санкции должны быть ещё жёстче. Скрестим пальцы», — добавила Немцова.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 27 января заявил, что Россия всегда будет помнить, что свободу от нацизма принёс человечеству именно советский народ. Снятие блокады Ленинграда российский лидер назвал важнейшим рубежом борьбы с нацизмом, ключевой вехой на пути к сокрушительному разгрому врага, той машины смерти и истребления целых народов, которую создали нацисты.

Глава государства отметил, что массовый подвиг жителей и защитников Ленинграда никогда не будет предан забвению.

Ранее Путин заявил, что блокада Ленинграда была беспрецедентно жестокой и циничной. Он обратил внимание, что преступления нацистов не имеют срока давности. Президент также заявил, что блокада города являлась лишь частью нацистских бесчинств и геноцидом, оценка которого должна быть незыблемой. Президент напомнил, что тогда от голода и болезней погибли более 1 млн человек, в основном пожилых, а также женщин и детей.

В МИД ФРГ 29 января заявили, что Берлин продолжит нести ответственность за военные преступления гитлеровской Германии во время Второй мировой войны, в том числе и за блокаду Ленинграда. В ведомстве подчеркнули, что блокада была страшным преступлением, которое вермахт совершил против Ленинграда и его населения.

27 января исполнился 81 год со дня полного освобождения Ленинграда от блокады, которая продолжалась 872 дня — с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года.