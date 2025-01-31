Москва, 31 января, 2025, 12:33 — ИА Регнум. Мошенники заставили 18-летнюю дочь миллиардера и топ-менеджера газовых компаний Дмитрия Липявко вскрыть сейф с драгоценностями и организовать ограбление родительской квартиры. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Прокуратура Москвы

21 января дочь 59-летнего Дмитрия Липявко и 60-летней дизайнера и владелицы бутика-ателье в центре Москвы бесследно пропала. Вместе с 18-летней Анастасией из квартиры на Остоженке исчезли деньги и драгоценности из сейфа. Об этом в полицию сообщила мать девушки. Сначала женщина пыталась связаться с Анастасией и выяснить, что произошло. Но дочь не отвечала на звонки и сообщения, тогда к поискам пришлось привлечь правоохранителей. Оперативники провели осмотр квартиры и смогли восстановить картину произошедшего по переписке в планшете.

minenergo. gov.ru Дмитрий Липявко

«В квартире был обнаружен планшет марки Apple, на котором сохранилась переписка в «Телеграм» с неизвестным по имени Виталий. Мужчина вынудил девушку прислать фотографии квартиры, драгоценных и ювелирных украшений, а также заставил вскрыть сейф, в котором находились ювелирные украшения и коллекция наручных часов, и передать все ценности неизвестным лицам», — рассказал собеседник агентства.

Всё началось 15 января, в этот день девушке позвонила неизвестная и под предлогом замены страхового полиса выудила у девушки код для входа в сервис госуслуг. Через некоторое время мошенники вернулись к Анастасии под видом сотрудников правоохранительных органов. Они запугали девушку и убедили никуда на обращаться за помощью и беспрекословно выполнять инструкции, чтобы не навредить родителям и не оказаться под уголовным преследованием. Они контролировали каждый шаг девушки и убедили её сфотографировать все комнаты в квартире родителей, а также все ценные вещи. Выяснив, что в квартире установлен сейф, мошенники потребовали открыть и его, но ключей у девушки не оказалось. Тогда преступники убедили её вызвать мастера по взлому замков.

«20 января 18-летняя девушка вызвала в квартиру на ул. Остоженка мастера, который вскрыл сейф. Работу в размере 10 000 рублей она оплатила банковским переводом. После чего по указанию неизвестных лиц собрала все драгоценные вещи и передала неизвестному курьеру, который представился налоговым инспектором. Неизвестные объяснили, что всё имущество необходимо задекларировать, после чего оно будет возвращено», — сообщил источник.

После этого мошенники убедили Анастасию отключить телефон и уехать из дома. После обращения матери Анастасии в полицию было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Точная сумма ущерба устанавливается. 23 января по подозрению в совершении этого преступления были задержаны и арестованы двое уроженцев республики Азербайджан в возрасте 27 и 54 лет. Расследование продолжается.

Дмитрий Юрьевич Липявко родился 28 апреля 1965 года. Он известен как соучредитель группы компаний «РОЗА МИРА» и группы компаний BerezkaGas.