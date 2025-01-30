Вашингтон, 30 января, 2025, 15:12 — ИА Регнум. Фигуриста Максима Наумова не было на борту самолёта, который потерпел крушение в небе над Вашингтоном. Об этом сообщил другой американский фигурист Антон Спиридонов.

Raniero Corbelletti/AFLO/Global Look Press Максим Наумов

29 января около аэропорта имени Рейгана в американской столице самолёт, следовавший рейсом из штата Канзас, столкнулся с военным вертолётом Black Hawk, выполнявшим тренировочный полёт. Самолёт рухнул в реку Потомак. Член сборной США по фигурному катанию Джон Маравилла заявил, что на борту могли находиться по меньшей мере 14 фигуристов, которые участвовали в чемпионате США по фигурному катанию, проходившем в городе Уичито в штате Канзас.

«Максима Наумова не было на борту, он улетел из Уичито в понедельник. Он был в аэропорту вместе со мной, проходил через охрану в одно и то же время. А его родители, возможно, были», — рассказал Спиридонов в беседе с «РИА Новости».

Говоря о родителях, Спиридонов имеет в виду чемпионов 1994 года в парном катании Евгению Шишкову и Вадима Наумова, которые, по предварительным данным, были на борту.

Как передавало ИА Регнум, на борту самолёта было 64 человека, из них четверо — члены экипажа. Четыре человека спасли из воды. Также из реки извлекли тела по меньшей мере 18 жертв авиакатастрофы. Представитель полиции сообщил, что выживших пока не найдено. На месте крушения продолжаются спасательные работы.

Президенту США Дональду Трампу доложили о столкновении двух воздушных судов в Вашингтоне. Он назвал авиакатастрофу «ужасающей случайностью». Глава государства считает, что столкновение военного вертолёта с пассажирским авиалайнером можно было предотвратить.