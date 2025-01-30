Вертолёт и пассажирский самолёт столкнулись в США на высоте около 90 метров
WSJ: столкновение самолёта и вертолёта в США произошло на высоте около 90 метров
Вашингтон, 30 января, 2025, 15:20 — ИА Регнум. Столкновение пассажирского лайнера и военного вертолёта Black Hawk в Вашингтоне произошло на высоте приблизительно 90 метров. Об этом 30 января написала газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на информацию о местоположении, которую передавал самолёт.
Воздушные суда столкнулись 29 января около аэропорта имени Рейгана. Самолёт после этого упал в реку Потомак.
«Столкновение произошло на высоте примерно 300 футов (91,4 метра)», — уточнили журналисты.
Заслуженный пилот России Юрий Сытник в беседе с корреспондентом ИА Регнум выразил мнение, что столкновение самолёта и вертолёта могло произойти из-за невнимательности диспетчера и пилота вертолёта. Он пояснил, что у Black Hawk, который шёл со своей скоростью, скорее всего, была возможность выполнить какой-то манёвр и избежать столкновения.
На борту разбившегося самолёта Bombardier CRJ700 находились 64 человека, включая четырёх членов экипажа. После того как самолёт рухнул в реку, были спасены четыре человека. Телеканал NBC со ссылкой на источники проинформировал, что из реки также достали тела более 30 погибших.
Вертолёт, с которым он столкнулся, принадлежал американским сухопутным войскам. В нём летели трое американских военных.
Член сборной США по фигурному катанию Джон Маравилла заявил, что в упавшем лайнере могли быть как минимум 14 фигуристов, которые возвращались с чемпионата, проходившего в городе Уичито (штат Канзас). Кроме того, по его словам, в самолёте могли находиться тренеры спортсменов, в том числе чемпионы 1994 года в парном катании Евгения Шишкова и Вадим Наумов.