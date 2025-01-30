Москва, 30 января, 2025, 15:03 — ИА Регнум. Абсолютный максимум температуры перекрыт в Москве 30 января, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Температура составила 8,1 градуса тепла. Показатель превышает плюс 8 градусов в январе во второй раз за историю метеорологических наблюдений (с 1879 года), сказал Вильфанд ТАСС.

«Температура превысила 8-градусную отметку в январе второй раз за всю историю наблюдений, ведущихся с 1879 года. Самая высокая температура была один раз в 2007 году, это было 11 января 2007 года, температура тогда достигла плюс 8,6 градуса», — сказал метеоролог.

Для 30 января рекорд превышен более чем на 5 градусов. Предыдущее рекордное значение было зафиксировано в 2016 году, добавил Вильфанд.

Как передавало ИА Регнум, ранее Вильфанд рассказал, что январь 2025 года может стать вторым в списке тёплых вторых месяцев зимы за всю историю метеорологических наблюдений в Москве. На данный момент самым тёплым за время метеонаблюдений является январь 2020 года, когда средняя месячная температура воздуха составляла 0 градусов.

Аномально тёплая погода в январе может быть следствием выбросов природного газа после повреждения газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» в 2022 году, предположил ранее климатолог ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Николай Терешонок.

Погодные аномалии наносят серьёзный урон инфраструктуре, а в зоне вечной мерзлоты таяние грунтов может привести к экологическим катастрофам, поскольку трубопроводы для нефти и газа проектировались под местные условия, отмечала ранее в своей статье обозреватель ИА Регнум Мария Орлова.