Москва, 30 января, 2025, 15:14 — ИА Регнум. Дрон Вооружённых сил РФ «Мавик» обнаружил повисший над позициями российских бойцов тяжёлый украинский беспилотник «Баба-яга», а затем протаранил его. Соответствующие кадры опубликовал 30 января Telegram-канал «Работайте, братья!».

Telegram/Zelenskiy / Official

«Российский оператор разведывательного дрона выявил цель и приземлил её. Теперь у наших парней два коптера», — сказано в публикации канала.

На кадрах показано, как российский дрон выявляет беспилотник Вооружённых сил Украины, зависший в небе, после чего совершает таран.

29 января бойцы спецназа «Ахмат» сбили в зоне проведения спецоперации гексакоптер ВСУ «Баба-яга». Соответствующее видео опубликовал глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале.

Ранее Минобороны РФ опубликовало видео с уничтожением трёх украинских БПЛА «Баба-яга». На кадрах показано, как гексакоптер, находящийся над населённым пунктом, попадает в прицел, а затем взрывается.

Как передавало ИА Регнум, российские бойцы ликвидировали полевой аэродром тяжёлых дронов типа «Баба-яга». Аэродром находился на правом берегу Днепра в Херсонской области. После дополнительной разведки координаты аэродрома передали командованию. Было принято решение уничтожить объект огнём артиллерии.