Москва, 30 января, 2025, 14:43 — ИА Регнум. Госдума направила в конгресс США и в Организацию Объединённых Наций (ООН) обращения в связи с появившейся информацией о подготовке покушения на президента России Владимира Путина. Об этом сообщается на сайте законодательного органа.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Путин

Ранее американский журналист Такер Карлсон в интервью другому журналисту Мэтту Таибби заявил, что администрация экс-президента США Джо Байдена намеревалась убить Путина. Он также уточнил, что важную роль в этом играл экс-госсекретарь США Энтони Блинкен. Карлсон заявил, что считает такие попытки «безумием». По его словам, команда Байдена предпринимала подобные попытки, поскольку для них «хаос является защитным экраном».

«Госдума с крайним возмущением и одновременно со всей серьёзностью восприняла информацию от Карлсона, заявившего о том, что в период работы Байдена на посту президента США им и Блинкеном обсуждался вопрос организации убийства Путина. Обсуждение вопроса физического устранения президента РФ может быть квалифицировано как акт международного государственного терроризма», — указано в документе.

В обращении также содержится требование провести тщательное расследование этой ситуации и, в случае необходимости, наказать виновных.

Как передавало ИА Регнум, ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что планирование покушения на Путина звучит вполне реалистично, ведь, во-первых, Байден и Блинкен не опровергли данную информацию, а во-вторых, ранее были также совершены покушения на неугодных американской администрации на то время кандидата от республиканцев Дональда Трампа и премьер-министра Словакии Роберта Фицо.