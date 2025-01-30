Москва, 30 января, 2025, 14:47 — ИА Регнум. Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полёт над нейтральными водами Охотского и Японского морей. На отдельных этапах их сопровождали истребители иностранных государств, 30 января сообщили в Министерстве обороны России.

Telegram/Минобороны России

«Продолжительность полёта составила более восьми часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35С и Су-30СМ Воздушно-космических сил России», ― говорится в сообщении ведомства.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3944551" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации выполнили плановый полёт

При этом на отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождали иностранные истребители.

В ведомстве добавили, что экипажи дальней авиации регулярно совершают полёты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей. Все полеты самолётов выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, подчеркнули в Минобороны.

Как передавало ИА Регнум, 18 декабря два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полёт вблизи западного побережья Аляски над нейтральными водами Берингова и Чукотского морей. В воздухе ракетоносцы оставались более 15 часов. Их сопровождали экипажи самолётов Су-35С и Су-30СМ Воздушно-космических сил.

17 декабря два дальних бомбардировщика Ту-22МЗ провели патрулирование над нейтральными водами Балтийского моря. Продолжительность полёта превысила пять часов. На отдельных этапах маршрута бомбардировщики сопровождали истребители иностранных государств.