Иностранные истребители сопроводили Ту-95МС над Охотским и Японским морями
Москва, 30 января, 2025, 14:47 — ИА Регнум. Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полёт над нейтральными водами Охотского и Японского морей. На отдельных этапах их сопровождали истребители иностранных государств, 30 января сообщили в Министерстве обороны России.
«Продолжительность полёта составила более восьми часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35С и Су-30СМ Воздушно-космических сил России», ― говорится в сообщении ведомства.
При этом на отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождали иностранные истребители.
В ведомстве добавили, что экипажи дальней авиации регулярно совершают полёты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей. Все полеты самолётов выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, подчеркнули в Минобороны.
Как передавало ИА Регнум, 18 декабря два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полёт вблизи западного побережья Аляски над нейтральными водами Берингова и Чукотского морей. В воздухе ракетоносцы оставались более 15 часов. Их сопровождали экипажи самолётов Су-35С и Су-30СМ Воздушно-космических сил.
17 декабря два дальних бомбардировщика Ту-22МЗ провели патрулирование над нейтральными водами Балтийского моря. Продолжительность полёта превысила пять часов. На отдельных этапах маршрута бомбардировщики сопровождали истребители иностранных государств.