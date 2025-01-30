Москва, 30 января, 2025, 14:34 — ИА Регнум. Школьница из Москвы влюбилась в 33-летнего уроженца Таджикистана, который является ей отчимом. Когда мать девочки узнала об этой «любви» и приставаниях со стороны мужчины, то обратилась в полицию. Школьница защищает мужчину, а мать требует наказать своего мужа и посадить в тюрьму. Полиция проверяет семью и опрашивает свидетелей. Сообщил источник ИА Регнум.

Мадина (имя изменено) вместе с 14-летней дочерью Зульфией (имя изменено) много лет живут в Коммунарке. С недавних пор у матери Зульфии появился мужчина, который стал проживать вместе с ними. Мадина часто уезжала по делам на родину в Таджикистан — у женщины там осталось много родни. Зульфия во время таких поездок оставалась в Москве вместе с отчимом Имраном (имя изменено).

«Вернувшись из очередной поездки в Таджикистан, в начале января 2025 года, вся семья отправилась на ужин с родственниками. После ужина Имран остался с Зульфией вдвоем в машине, где они начали целоваться. Это заметила мать девочки и устроила дочери допрос. Выяснилось, что эта ситуация не единичная, а противозаконная любовь между её дочерью и её супругом продолжается уже больше года. Женщина написала заявление в полицию», — уточнил источник.

Женщина отобрала телефон у своей дочери и нашла переписку с Имраном, в которой они неоднократно признаются друг другу в любви. Во время беседы с полицейскими девочка рассказала, что никому не рассказывала об отношениях с отчимом ради его безопасности.

На данный момент полиция проводит проверку и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в России возбудили целую серию уголовных дел, связанных с действиями сексуального характера в отношении несовершеннолетних девочек — уроженок Таджикистана и Узбекистана. Во всех случаях подозреваемые их возрастные земляки, которые переехав в Россию так и не смогли перестроиться — они до сих пор внутренне придерживаются обычаев и традиций своей родины, где в отдаленных кишлаках всё еще практикуют «детские браки».