Вашингтон, 30 января, 2025, 14:31 — ИА Регнум. Тела более 30 погибших достали из реки в Вашингтоне, куда упал столкнувшийся с военным вертолётом самолёт, передаёт 30 января телеканал NBC со ссылкой на источники.

Hu Yousong/XinHua/Global Look Press Поиски людей в реке Потомак

«Спасатели извлекли более 30 тел из воды», — сказано в сообщении телеканала.

Пассажирский самолёт Bombardier CRJ700 и военный вертолёт Black Hawk столкнулись в воздухе вблизи национального аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне. Инцидент произошёл 29 января около 21:00 (30 января в 05:00 мск).

На борту самолёта находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа. Судно направлялось из города Уичито в штате Канзас и готовилось к посадке в аэропорту Вашингтона.

Ранее NBC сообщал, что из реки Потомак извлекли тела 18 жертв авиакатастрофы. Самолёт разрушился при падении, его обломки разбросаны по акватории. Вертолёт также находится в воде.

В упавшем самолёте могли быть по меньшей мере 14 фигуристов, которые возвращались с чемпионата США, заявил член американской сборной США по фигурному катанию Джон Маравилла. По его словам, на борту были также тренеры фигуристов, в том числе чемпионы 1994 года в парном катании Евгения Шишкова и Вадим Наумов.

Столкновение пассажирского самолёт Bombardier CRJ700 и военного вертолёта Blackhawk могло произойти из-за невнимательности диспетчера и пилота вертолёта, заявил заслуженный пилот России Юрий Сытник в беседе с корреспондентом ИА Регнум. Сытник отметил, что у военного вертолёта, который шёл со своей скоростью, скорее всего была возможность выполнить какой-то манёвр и избежать столкновения.