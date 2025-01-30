Москва, 30 января, 2025, 14:31 — ИА Регнум. В течение 2024 года рос интерес россиян к нестандартным смартфонам и новому функционалу гаджетов в целом. Как следует из данных исследования объединённой розничной сети «МегаФона» и Yota, продажи гибких устройств выросли более чем на 107%, а гаджеты с возможностями искусственного интеллекта стали приобретаться в 1,8 раза чаще, чем годом ранее.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Искусственный интеллект стал одной из самых обсуждаемых функций в смартфонах в 2024 году. В течение прошлого года компании представили новые гаджеты и обновления операционных систем, которые поддерживают функции ИИ. Они, например, позволяют искать фото в галерее по ее текстовому описанию, редактировать стиль и объём текста, удалять ненужные объекты с изображений и т.д. В результате россияне начали активнее следить за возможностями таких смартфонов и в 2024 году приобрели на 81% больше устройств с ИИ, потратив на них в 1,5 раза больше, чем годом ранее.

Текущий год начался с выхода смартфона с усовершенствованными возможностями искусственного интеллекта. Неделю назад была презентована линейка Samsung Galaxy S25, и первые 7 дней предзаказов показали, что аудитория проявляет к ней не меньший интерес, чем к прошлогодним смартфонам линейки Samsung Galaxy S24. Самой популярной моделью стала Galaxy S25 Ultra, на которую пришлось более половины предзаказов.

Наибольшую долю в продажах в натуральном выражении заняли в 2024 году китайские производители Xiaomi и Realme — 26% и 20% соответственно. На третьей строчке еще один китайский бренд Tecno с 15%. В денежном выражении лидерство традиционно удерживает Apple с 21%, за ним идут Xiaomi (18%) и Samsung (14%).

Другой сегмент, который набирал популярность на протяжении всего 2024 года, — складные и раскладные смартфоны. Это относительно новые для российского рынка гаджеты, однако с ростом предложения увеличился и интерес покупателей. Так, в 2024 году в объединённой розничной сети МегаФона и Yota продажи гибких смартфонов удвоились, а их доля среди всех проданных за прошлых год увеличилась в три раза.

«Мы наблюдаем за изменением ландшафта рынка смартфонов. Производители мобильных устройств в последние годы постоянно улучшали существующие характеристики своих моделей, предлагая клиентам самые передовые камеры, аккумуляторы, корпусы и т.д.», — заявил директор департамента по стратегии и развитию продаж «МегаФона» Давид Борзилов.

По его словам, потребитель ищет не столько новые гаджеты с большей производительностью и лучшей камерой, сколько новый, нестандартный функционал. Гибкие гаджеты и возможности искусственного интеллекта как раз отвечают этой потребности.