Москва, 30 января, 2025, 14:56 — ИА Регнум. За прошедший год количество автокредитов в России выросло на 51,7%. Это следует из обзора Банка России «О развитии банковского сектора», опубликованного на сайте Центробанка 30 января.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Для сравнения: в 2023 году этот показатель составил 41,6%. В начале 2024 года дилеры активно продавали запасы автомобилей, а осенью спрос подогревали опасения роста цен из-за повышения утилизационного сбора с 1 октября.

В декабре рост автокредитования, по предварительным данным, замедлился до 0,4%. При этом в ноябре он составлял 1,2%.

Портфель необеспеченных потребительских кредитов (НПС) по итогам 2024 года увеличился на 11,2%. Отмечается, что значительный вклад в рост портфеля внесли кредитные карты, которые уже составляют примерно 27% от портфеля НПС, что на 5% выше, чем годом ранее.

«В условиях высоких ставок по вкладам люди стремились сберегать деньги, а для оплаты текущих расходов использовали льготные периоды по картам», ― говорится в сообщении ЦБ.

Как передавало ИА Регнум, 20 декабря Банк России сообщил, что на российском рынке происходит охлаждение кредитной активности на фоне роста ставок. В финансовом регуляторе уточнили, что в ноябре практически остановился рост розничного кредитования, а также, впервые с начала 2024 года, значительно замедлился рост корпоративного кредитования.

В ноябре объём кредитов, выданных в России физическим лицам, снизился на 28,4% (-248 млрд рублей) в сравнении с предыдущим месяцем и оказался минимальным за 2,5 года. Объём кредитования составил 626,3 млрд рублей, что на 55,6% ниже, чем в ноябре 2023 года. Всего по итогам 11 месяцев банки выдали кредитов на 12,6 трлн руб., что на 17,5% ниже, чем за аналогичный период 2023 года.

По данным Минпромторга, в 2025 году на программы льготного автокредитования в федеральном бюджете предусмотрено более 36 млрд рублей, льготного лизинга ― 27 млрд рублей.