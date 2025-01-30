Москва, 30 января, 2025, 14:39 — ИА Регнум. В московском Доме кино в четверг, 30 января, прошло прощание с актёром, медиаменеджером Игорем Янковским.

Кадр из видео

Церемонию посетили близкие, друзья и коллеги скончавшегося, в том числе его двоюродный брат актёр Филипп Янковский, гендиректор компании Mediascope Руслан Тагиев, директор департамента господдержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры Владимир Григорьев.

Игоря Янковского похоронят на Троекуровском кладбище.

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Как передавало ИА Регнум, Игорь Янковский, сын актёра Ростислава Янковского, племянник Олега Янковского, скончался 26 января в возрасте 73 лет. Причина смерти не сообщалась. По данным Telegram-канала Mash, Янковский умер от осложнений на фоне цирроза печени. Актёра госпитализировали 8 января, 26 января он умер в реанимации.

Кадр из фильма «Голубка» (1978)

Янковский родился в 1951 году в Ленинабаде. В 1974 году он окончил театральное училище имени Щукина и был принят в Московский драматический театр на Малой Бронной. В этом театре он служил до 1992 года.

Также актёр снимался в кино. Он принял участие в том числе в фильмах «Это сильнее меня», «Мегрэ и старая дама», «Следствие ведут ЗнаТоКи», «Приключения принца Флоризеля».

Кроме того, Янковский работал на телевидении, а с 1990-х годов занимался рекламным бизнесом. В 2004 году его избрали президентом Российской ассоциации рекламных агентств.