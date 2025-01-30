Москва, 30 января, 2025, 14:25 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с министром транспорта РФ Романом Старовойтом, который представил доклад о реализации основных транспортных проектов и планах до 2030 года.

РИА Новости/Гавриил Григоров Президент РФ Владимир Путин и министр транспорта РФ Роман Старовойт

Глава ведомства рассказал, что в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» проводится широкомасштабное обновление общественного транспорта.

При этом до 2030 года разработаны ещё два национальных проекта — «Эффективная транспортная система» и «Инфраструктура для жизни». Минтранс также создал проект «Речные магистрали».

Кроме того, по словам Старовойта, введён участок четырёхполосной дороги в ДНР протяжённостью 10 км, а также завершено строительство автомобильной дороги М-11 Москва — Санкт-Петербург. Министр напомнил, что на трассе М-5 «Урал» был открыт одиннадцатиметровый обход посёлка Октябрьский.

Он также проинформировал о завершении строительства перрона и вспомогательной инфраструктуры аэропорта Елизово в Петропавловске-Камчатском, введении в эксплуатацию взлётно-посадочной полосы в Якутске и восстановлении ж/д вокзала в Мариуполе (ДНР).

Помимо этого, Старовойт подчеркнул, что сейчас строится высокоскоростная железнодорожная магистраль Москва — Санкт-Петербург. В своем докладе он упомянул и об открытии угольного терминала в Приморье, и о реконструкции причала №2 в Мурманском торговом порту.

Также глава Минтранса доложил Путину о введении в эксплуатацию первой пусковой очереди морского терминала в Калининградской области.

Как сообщало ИА Регнум, 22 декабря Владимир Путин по видеосвязи принял участие в церемонии открытия объектов воздушной и автодорожной инфраструктуры в ряде регионов России. В эксплуатацию были введены, в частности, Витебская развязка в Петербурге, скоростной подход к Крымскому мосту, обходные маршруты вокруг подмосковной деревни Малые Вязёмы, городов Нижнекамск и Набережные Челны, а также пяти населённых пунктов в Башкирии.

Он поблагодарил всех специалистов, принимавших участие в работах, за труд и профессионализм. Российский лидер также обратил внимание, что развитие транспортного каркаса страны идёт последовательно и непрерывно.