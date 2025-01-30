Красногорск, 30 января, 2025, 14:33 — ИА Регнум. Бывшему директору букмекерской компании «Фонбет» Сергею Анохину предъявили обвинение в передаче взятки в размере 60 млн рублей. Таким образом он пытался скрыть хищение бюджетных средств на предыдущем месте работы, сообщила 30 января пресс-служба главного следственного управления СК России по Московской области.

ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

По данным следствия, фигурант не хотел, чтобы в следственные органы попали результаты оперативно-разыскной деятельности органов ФСБ, связанные с хищением. Для этого он передал незаконное вознаграждение через посредников.

«Однако один из посредников и непосредственно оперативный сотрудник, которому полагалась взятка, принимали участие в оперативном эксперименте. После передачи денег цепочка посредников, а также директор букмекерской компании были задержаны», — отметили в СК.

В рамках уголовного дела о коррупции также задержаны один из руководителей подразделений столичного МВД и юрист. Их обвиняют по статьям о даче взятки в особо крупном размере и посредничестве (ч. 5 ст. 291 УК РФ, ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).

Следователи, которые провели допросы, обыски и выемки, в ближайшее время направят в суд ходатайство об избрании меры пресечения.

Как сообщало ИА Регнум, о задержании Анохина, который ранее был вице-президентом Российского футбольного союза (РФС), стало известно 29 января. Поводом послужило подозрение в даче взятки. Дома у Анохина провели обыск.

Букмекерская компания «Фонбет» проинформировала, что ранее в январе Анохин покинул пост генерального директора, а его место временно занял Константин Линёв.

По информации Telegram-канала «112», Анохин дал взятку сотруднику правоохранительных органов в период, когда возглавлял подмосковный футбольный клуб «Химки» (2020–2021 годы). Ранее силовики задержали по обвинению в мошенничестве спонсора «Химок» Туфана Садыгова. Всего по делу Анохина задержаны шесть человек, включая заместителя начальника УВД по Восточному округу Москвы Сергея Бивола и высокопоставленного сотрудника столичной прокуратуры.