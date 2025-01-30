Москва, 30 января, 2025, 14:46 — ИА Регнум. Художник-постановщик мультфильма «Ёжик в тумане» Франческа Ярбусова подала иск к Банку России о нарушении авторских прав, сообщает 30 января пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы в Telegram-канале.

ЦБ, ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков Художница Франческа Ярбусова

«Истец Ярбусова Ф. А. указала, что в 2024 году Центральный банк Российской Федерации выпустил в обращение три вида монет «Ёжик в тумане» из серии «Российская (советская) мультипликация», — сказано в заявлении.

По её мнению, Центробанк нарушил авторские права, когда использовал результат её творческой деятельности без разрешения автора. На данный момент вопрос о принятии соответствующего иска не решён.

При этом позже в пресс-службе «Союзмультфильма» заявили, что студия обладает исключительным правом на мультфильм, поэтому по договору может использовать персонажа для производства товаров без ограничений с правом сублицензирования.

В сентябре 2024 года ЦБ России выпустил более 1 млн памятных монет, посвящённых советскому мультфильму «Ёжик в тумане». В обращении появилось три вида таких монет, в том числе два варианта номиналом 25 рублей. Монеты изготовлены из стали, поверх нанесено никелевое покрытие и медно-никелевый сплав с цветным покрытием.

Как передавало ИА Регнум, ранее киностудия «Союзмультфильм» обратилась в Следственный комитет с просьбой проверить правомерность заключённых с компанией из США La Roubine контрактов на международные права на бренд «Чебурашка».

В октябре 2022 года «Союзмультфильм» отсудил у московского бара 8 млн рублей за незаконное использование образов Чебурашки и Крокодила Гены в своей символике. За время разбирательств заведение сменило название «Тебурасика» и убрало персонажей из оформления.