Москва, 30 января, 2025, 14:35 — ИА Регнум. Исчезновение имён некоторых артистов с афиш театров и концертных залов, ранее выступавших с критикой ВС России и государственной власти, связано с условиями проведения специальной военной операции. Об этом заявил помощник президента Владимир Мединский.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

«Довольно странно было бы, чтобы государство одной рукой, собирая налоги и финансируя армию, другой рукой часть этих налогов тратила на тех, кто официально и публично оплёвывает армию и людей на фронте», — отметил он в беседе с РБК.

Мединский уточнил, что считает правильным прекращение государственного финансирования артистов, которые публично критикуют спецоперацию или ВС России. Кроме того, по словам помощника президента, деятели культуры в целом не могут рассказывать политикам, как правильно им управлять страной, потому что они являются специалистами совершенно в другой сфере.

Мединский также заявил, что в России не может быть абсолютной свободы слова по военным вопросам во время проведения спецоперации. По его словам, в РФ существует относительная свобода слова, а также отсутствует культура отмены, как на Западе. Помощник президента считает, что последние выступления президента США Дональда Трампа показывают, как на Западе устали от цензуры, с чем, по мнению Мединского, и связан подъём традиционных и консервативных ценностей.