Вашингтон, 30 января, 2025, 14:11 — ИА Регнум. В Вашингтоне к берегу реки, куда в результате столкновения с военным вертолётом рухнул пассажирский лайнер, начало прибивать останки тел, предположительно, пассажиров потерпевшего крушение самолёта. Об этом 30 января сообщил телеканал CBS News.

Роман Баландин/ТАСС Берег реки Потомак

«Останки тел из самолёта начало прибивать к расположенному в штате Вирджиния берегу реки Потомак», ― говорится в материале.

Как передавало ИА Регнум, самолёт Bombardier CRJ700 и военный вертолёт Black Hawk столкнулись в воздухе вблизи национального аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне 29 ноября. Оба воздушных судна рухнули в реку Потомак.

На борту вертолёта, принадлежащего американским сухопутным войскам, находились трое военных США. На борту самолёта было 64 человека, из них четверо — члены экипажа. Четырех человек спасли из воды. Также из реки извлекли тела по меньшей мере 18 жертв авиакатастрофы. Выживших не нашли.

В упавшем самолёте могли быть по меньшей мере 14 фигуристов, которые возвращались с чемпионата США, заявил член американской сборной США по фигурному катанию Джон Маравилла. По его словам, на борту были также тренеры фигуристов, в том числе чемпионы 1994 года в парном катании Евгения Шишкова и Вадим Наумов. По данным СМИ, в самолёте могли находиться и другие выходцы из России.

Как следует из записи переговоров, за полминуты до авиакатастрофы диспетчеры пытались узнать у пилота вертолёта, видит ли он лайнер в воздухе. Однако Black Hawk не отвечал на предупреждения диспетчеров об опасном сближении судов.

Дайверам удалось получить доступ к кабине пилотов. Они обнаружили, предположительно, один из чёрных ящиков лайнера. Телеканал CBS News сообщил, что при падении в реку самолёт разлетелся на несколько частей, они находятся на глубине 1,5–2,5 метра.