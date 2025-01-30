Вашингтон, 30 января, 2025, 14:01 — ИА Регнум. Американский фигурист Джон Маравилла не попал на пассажирский самолёт, который позже разбился в Вашингтоне, из-за своей собаки. Об этом он рассказал журналистам.

Соцсети Американский фигурист Джон Маравилла

29 января около аэропорта имени Рейгана в американской столице самолёт, следовавший рейсом из штата Канзас, столкнулся с военным вертолётом Black Hawk, выполнявшим тренировочный полёт. Самолёт рухнул в реку Потомак.

Маравилла вылетал из города Уичито (штат Канзас), куда он прибыл для участия в чемпионате США по фигурному катанию. Соревнования проходили с 21 по 26 января.

По словам Маравиллы, во время регистрации на рейс сотрудник аэропорта заявил, что домашнее животное спортсмена слишком большое для переноски. Вместе с тем фигурист отметил, что это был обратный рейс.

TASS / ZUMA Press Wire Американский фигурист Джон Маравилла

Он добавил, что решил добираться домой на автомобиле. В социальных сетях Маравилла обратился с просьбой подвезти его.

«Не пустили на рейс. Заберите меня из Канзаса, пожалуйста», — написал спортсмен. Позже он оставил пост о том, что его ожидает поездка продолжительностью 14 часов.

Соцсети Скриншот из соцсетей Джона Маравилла

Как сообщало ИА Регнум, ранее Маравилла заявил, что в упавшем самолёте могли быть по меньшей мере 14 фигуристов, которые возвращались с чемпионата США. Кроме того, по его словам, в самолёте могли находиться тренеры спортсменов, в том числе чемпионы 1994 года в парном катании Евгения Шишкова и Вадим Наумов.

Всего на борту самолёта было 64 человека, в том числе четыре члена экипажа. Четыре человека спасли из воды, когда самолёт рухнул в реку, столкнувшись с вертолётом при заходе на посадку. Российские дипломаты выясняют, находились ли на борту лайнера граждане РФ.

Вертолёт, с которым он столкнулся, принадлежал американским сухопутным войскам. В нём находились трое американских военных.