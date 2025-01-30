Хельсинки, 30 января, 2025, 13:57 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский является главным врагом для стран Европейского союза (ЕС). Об этом заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X.

Иван Шилов ИА Регнум

«Самый большой враг Европы — это Зеленский», — заявил профессор, комментируя слова премьер-министра Словакии Роберта Фицо о роли Зеленского в остановке транзита российского газа через Украину.

По мнению Малинена, следом за Зеленским в рейтинге врагов ЕС располагается глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Как передавало ИА Регнум, ранее Фицо раскритиковал власти Украины за прекращение транзита российского газа. Он отметил, что это приведёт к трудностям для стран ЕС, в том числе Словакии, и заявил о возможных ответных мерах, включая блокировку европейской помощи Киеву.

1 января Россия прекратила поставки природного газа в страны Европы через территорию Украины из-за отказа Киева продлевать соответствующее соглашение. В Еврокомиссии заявили о якобы готовности ЕС к такой ситуации. Агентство Bloomberg в свою очередь сообщило, что страны — члены ЕС на фоне холодной погоды сжигают свои запасы газа самыми быстрыми за последние семь лет темпами.