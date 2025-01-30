Санкт-Петербург, 30 января, 2025, 13:48 — ИА Регнум. Эрмитаж временно закрыл вход в Зимний дворец из-за поступившего анонимного сообщения об угрозе безопасности, сообщила пресс-служба петербургского музея в четверг, 30 января.

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Проводилась проверка залов и служебных помещений.

«Главный вход в здание временно закрыт, проводится проверка экспозиционных залов и служебных помещений. Вход в Главный музейный комплекс организован через Шуваловский проезд», — отмечалось в сообщении.

Пресс-служба проинформировала, что посетители с билетами на 30 января смогут посетить музей позже или в любой другой день.

Позднее Эрмитаж проинформировал, что сотрудники службы безопасности музея и Росгвардии завершили проверку залов и помещений и не обнаружили подозрительных предметов. Музей вернулся к работе в штатном режиме.

Как передавало ИА Регнум, 24 января посетителей Зимнего дворца эвакуировали после анонимного сообщения об угрозе в Эрмитаже. Была проведена проверка. Посетителям с билетами на указанный день сообщили, что они смогут посетить музей в любой другой день.

17 января после звонков о минировании из двух зданий в Петербурге эвакуировали 755 человек. Звонки поступили из США. Силовики обследовали здания и убедились, что угроза отсутствует. В этот же день экстренные службы после получения серии сообщений о минировании проверяли и иные объекты, в том числе 16 учреждений образования. Угрозы не подтвердились.