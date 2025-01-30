Москва, 30 января, 2025, 14:36 — ИА Регнум. Столкновение в воздухе пассажирского самолёт Bombardier CRJ700 и военного вертолёта Blackhawk могло произойти в результате невнимательности диспетчера и пилота вертолёта, заявил заслуженный пилот России Юрий Сытник в разговоре с ИА Регнум.

TASS /AP

29 января в аэропорту имени Рональда Рейгана в Вашингтоне столкнулись пассажирский самолет Bombardier CRJ700, заходивший на посадку, и военный вертолет Blackhawk. Самолёт компании American Airlines летел из города Уичито, на борту находились 64 человека, из которых порядка 12 — американские фигуристы российского происхождения.

«Это крушение — стечение многих обстоятельств. Во-первых, невнимательность диспетчера. Хотя он видел, что воздушные суда идут на пересекающихся курсах. Также это недостаточная информированность командира военного вертолёта о том, что гражданский борт идёт напрямую, на снижение по глиссаде. Ну и невнимательность самого командира вертолёта»,— предположил эксперт.

Сытник, комментируя катастрофу, допустил, что в данной ситуации основным виновником трагедии может быть диспетчер, который не предотвратил это столкновение. При этом, по оценке эксперта, пилот пассажирского лайнера вряд ли мог что-то сделать в данной ситуации.

«Во-первых, он был на предпосадочной прямой. Он снижался. Во-вторых, ему уже разрешили заход, выполнение манёвра и посадку. Пилот гражданского судна был уверен, что в зоне его траектории никакого другого воздушного борта или какого-то препятствия нет. Поэтому он занимался процедурами, которые обычно выполняют экипажи перед посадкой. А там процедур настолько много, что внимание может распыляться, и он мог просто не увидеть этот вертолёт»,— рассказал Сытник.

Заслуженный лётчик добавил также, что военный вертолёт шёл со своей скоростью, на одной высоте, и у него, скорее всего, была возможность выполнить какой-то манёвр или просто отвернуть в сторону. В то же время, подчеркнул эксперт, если учитывать данные из СМИ, что пилот вертолёта получал информацию от диспетчера о приближающемся гражданском самолёте, — военный лётчик мог его спутать с любым другим и быть уверенным, что дистанция безопасна. В зоне аэропорта в тот момент было темно и находилось много воздушных бортов, добавил специалист.

«Нас всегда заставляли прослушивать радиообмен, на случай если кто-то летит на каком-то эшелоне. Это не всегда срабатывало, потому что мы не все частоты прослушиваем. Мы слушаем только ту частоту, на которой работаем с заданным диспетчером. Поэтому всегда при пересечении трасс воспитанные экипажи и такие, которые пунктуально выполняли все указания, получали задачу от командира — усилить радиус, визуальную осмотрительность»,— поделился своим опытом собеседник агентства.

По мнению заслуженного лётчика, эта фраза повышала внимание лётчиков, все наблюдали за воздушным пространством. Однако избежать столкновения, если скорость самолётов 900-1000 километров в час, очень проблематично, подытожил Сытник.

Президент США Дональд Трамп назвал авиакатастрофу «ужасающей случайностью». Он добавил, что следит за развитием ситуации, и заявил, что инцидент можно было предотвратить. По данным американских СМИ, это крупнейшая авиакатастрофа с участием гражданского коммерческого воздушного судна за последние 15 лет.