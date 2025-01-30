Вашингтон, 30 января, 2025, 14:00 — ИА Регнум. Специалисты оценивают вероятность столкновения астероида 2024 YR4 с Землёй в 2032 году немногим более чем в 1%. Об этом заявил директор Центра изучения околоземных объектов NASA Пол Ходас, сообщило NBC New York.

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«Мы совсем не беспокоимся, потому что с вероятностью 99% он пролетит мимо», — приведены слова учёного в материале от 29 января.

Тем не менее это заслуживает внимания, добавил Ходас. Вероятное столкновение может произойти 22 декабря 2032 года. По мере уточнения траектории движения YR4 вокруг Солнца эта угроза, полагают учёные, будет снижаться.

Астероид в настоящее время удаляется от Земли и в течение нескольких месяцев пропадёт из поля зрения специалистов, чтобы вернуться в 2028 году. В декабре он прошёл примерно в 800 тыс. км от планеты, что примерно вдвое больше, чем расстояние до Луны.

Объект YR4 возглавляет список астероидных рисков NASA и Европейского космического агентства (ЕКА). На данный момент вероятность столкновения ни с одним из известных крупных небесных тел не превышает 1%.

Как сообщало ИА Регнум, астероид, получивший обозначение 2024 YR4, обнаружили в декабре специалисты обсерватории ATLAS в Чили. Его примерный размер оценивается в 70 м.

По словам научного руководителя обсерватории «Ка-Дар» и астрофермы «Астроверты» астронома Станислава Короткого, разные структуры оценивают вероятность его столкновения с Землёй от 0,5 до 6%. Неопределённость прогноза обусловлена небольшим периодом наблюдений за астероидом. Пока предположительным районом падения 2024 YR4 считают Центральную Африку или Атлантический океан.