Москва, 30 января, 2025, 13:34 — ИА Регнум. Российские бойцы за сутки отразили две контратаки подразделений Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Курской области, проинформировал 30 января официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Корнеев

«За сутки потери ВСУ составили более 240 военнослужащих, уничтожены две боевые машины пехоты, бронетранспортёр, четыре боевые бронированные машины», — сообщили в оборонном ведомстве.

ВС РФ также ликвидировали 14 автомобилей, четыре артиллерийских орудия, девять миномётов, две станции радиоэлектронной борьбы, три пункта управления БПЛА и два склада боеприпасов противника. За весь период боевых действий на курском направлении потери ВСУ превысили 56,1 тыс. бойцов.

Кроме того, ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнём артиллерии были поражены живая сила и техника противника в районах 26 населённых пунктов в Курской и Сумской областях.

Ранее бойцы ВС России уничтожили разведывательную группу ВСУ возле населённого пункта Николаево-Дарьино в Курской области. Отряд противника состоял из семи диверсантов. С ними вступили в бой российские военные из группировки войск «Север».

29 января ИА Регнум передавало, что украинские силы за сутки в Курской области потеряли более 420 бойцов, ещё один сдался в российский плен.