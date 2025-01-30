Вашингтон, 30 января, 2025, 13:32 — ИА Регнум. Дайверы, предположительно, обнаружили один из двух чёрных ящиков пассажирского самолёта, потерпевшего крушение после столкновения с военным вертолётом в небе над Вашингтоном. Об этом 30 января сообщил телеканал CBS News.

Alex Brandon/AP/TASS Поисковые работы на реке Потомак после столкновения пассажирского самолёта и военного вертолёта в Вашингтоне

Лайнер при падении в реку разлетелся на несколько частей, они находятся на глубине 1,5–2,5 метра. По данным журналистов, водолазам удалось получить доступ к кабине пилотов.

«Команда дайверов обнаружила, предположительно, один из двух самописцев самолёта», ― указано в материале.

При этом пока неясно, о каком устройстве идёт речь ― том, что записывает переговоры экипажа, или о чёрном ящике, в котором хранятся данные о полёте.

Как передавало ИА Регнум, самолёт Bombardier CRJ700 и военный вертолёт Black Hawk столкнулись в воздухе вблизи национального аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне 29 ноября. Оба воздушных судна рухнули в реку Потомак.

На борту вертолёта, принадлежащего американским сухопутным войскам, находились трое военных США. На борту самолёта было 64 человека, из них четверо — члены экипажа. Четыре человека спасли из воды. Также из реки извлекли тела по меньшей мере 18 жертв авиакатастрофы. Выживших не нашли.

В минобороны США заявили, что военный вертолёт вылетел с базы в 40 км от Вашингтона и совершал тренировочный полёт. Он следовал из форта Бивер в штате Виргиния. Агентство Associated Press со ссылкой на запись переговоров сообщило, что Black Hawk не отвечал на предупреждения диспетчеров об опасном сближении судов. Отмечается, что менее чем за полминуты до авиакатастрофы диспетчеры пытались узнать у пилота вертолёта, видит ли он лайнер в воздухе.