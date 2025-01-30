Москва, 30 января, 2025, 13:30 — ИА Регнум. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в четверг, 30 января, назвала ужасной новость о падении в США самолёта, на борту которого находились фигуристы — выходцы из России.

Наталья Шатохина/NEWS.ru/ТАСС Татьяна Тарасова

В беседе со «Спорт-Экспрессом» Тарасова рассказала, что обзванивает своих знакомых, которые могли находиться на борту.

«Смотрю телевизор, чтобы узнать новую информацию. Я звоню своим знакомым, ученикам. Алиса Ефимова дома, Аннабель Морозова дома», — сказала тренер.

Как передавало ИА Регнум, пассажирский самолёт Bombardier CRJ700 и военный вертолёт Black Hawk столкнулись в воздухе вблизи национального аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне. Инцидент произошёл 29 января около 21:00 (30 января в 05:00 мск).

На борту потерпевшего крушение судна находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа. Самолёт летел из города Уичито в штате Канзас и готовился к посадке в аэропорту Вашингтона. Спасатели извлекли из воды по меньшей мере 18 тел погибших.

Операторы авиадиспетчерской службы пытались предупредить экипаж вертолёта об угрозе столкновения с пассажирским самолётом, сообщил телеканал CNN, ссылаясь на расшифровку переговоров диспетчеров.

В упавшем самолёте могли быть по меньшей мере 14 фигуристов, которые возвращались с чемпионата США, заявил член американской сборной США по фигурному катанию Джон Маравилла. По его словам, на борту были также тренеры фигуристов, в том числе чемпионы 1994 года в парном катании Евгения Шишкова и Вадим Наумов. По данным СМИ, в самолёте могли находиться и другие выходцы из России.