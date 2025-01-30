Бухарест, 30 января, 2025, 13:18 — ИА Регнум. Украина является вымышленным государством, территорию которого в будущем разделят между собой соседние страны. Об этом 30 января заявил кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску.

Alexandru Dobre/AP/TASS Независимый кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску

«Украина — вымышленное государство, его раздел между соседними странами неизбежен», — сказал он в интервью каналу CristoiuTv.

По словам политика, Украина впервые появилась на карте как республика в составе СССР. Джорджеску подчеркнул, что у Румынии есть интерес к территориям на западе и юго-западе Украины.

Кроме того, кандидат в президенты отметил, что на получение украинских земель рассчитывают Польша и Венгрия. Он выразил мнение, что город Львов должен в итоге стать польским.

Как сообщало ИА Регнум, 5 декабря корреспондент испанского издания Rebelion Алехандро Марко дель Понт написал, что в споре о будущем Украины задействованы Польша, Германия, Румыния и Британия, каждая из которых имеет свои интересы. По его информации, в некоторых документах, которые были составлены в НАТО, рассматривается гипотетическое административное устройство Украины в случае продолжительного нахождения на её территории иностранных войск.

В соответствии с этими планами, украинское побережье Чёрного моря может отойти Румынии, центральные и восточные регионы Украины рискуют оказаться под контролем ФРГ. Британия рассчитывает получить северные районы, включая Киев.

6 декабря итальянское издание Il Fatto Quotidianо отметило, что после мирного урегулирования украинского конфликта возможны три сценария развития событий. В их числе есть раздел Украины с частичным включением её в НАТО.