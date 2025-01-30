Донецк, 30 января, 2025, 13:14 — ИА Регнум. На некоторых участках фронта расстояние от российских позиций до Днепропетровской области составляет менее 3 км. Об этом 30 января в эфире программы «Время покажет» на Первом канале сообщил советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский.

Александр Полегенько/ТАСС

Он добавил, что Вооружённые силы России планомерно продвигаются в этом направлении. Кимаковский уточнил, что оно начинается от Селидова и движется на запад, охватывая город Красноармейск с запада, чтобы выйти на север.

Советник главы ДНР также сообщил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) пытаются оказывать сопротивление российским подразделениям севернее Селидово под Красноармейском. В свою очередь, российские военные стремятся создать «карман» вокруг группировки противника, которая осталась в окружении после кураховской операции.

Кроме того, добавил Кимаковский, серьёзная угроза создаётся группировке ВСУ на запорожском направлении. Российские бойцы «давят» украинские силы с юга и подходят с запада.

Как передавало ИА Регнум, 27 января Минобороны сообщило об освобождении Великой Новосёлки в ДНР в результате активных наступательных действий подразделения российской группировки войск «Восток».

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон 28 января заявил, что после освобождения Великой Новосёлки российским военным останется занять Красноармейск (украинское название Покровск) на западе ДНР, который находится на границе с Днепропетровской областью. Как только он будет освобождён, дорога на Днепр будет открыта, добавил эксперт. Джонсон отметил, что российские силы уже практически взяли под контроль Часов Яр и Дзержинск.

Ирландский журналист Чей Боуз считает, что прорыв российских войск в Красноармейск обернётся полной катастрофой для обороны ВСУ. По его словам, бойцы ВС РФ активно развивают успех в ДНР и ведут успешные бои с украинскими силами.