Москва, 30 января, 2025, 13:23 — ИА Регнум. Российские фигуристы не могли находиться на борту пассажирского самолёта, потерпевшего крушение в Вашингтоне после столкновения с вертолётом. Об этом 30 января сообщили Федерации фигурного катания на коньках России (ФФКР) Telegram-каналу SHOT.

AP/TASS

«Это граждане США, наших там быть не могло, мы не комментируем», — заявили представители организации, говоря о спортсменах из ФФКР.

Как сообщало ИА Регнум, ранее член американской сборной США по фигурному катанию Джон Маравилла заявил, что в упавшем самолёте могли находиться по меньшей мере 14 фигуристов, которые возвращались с национального турнира в штате Канзас. Он предположил, что в числе пассажиров могли быть чемпионы мира 1994 года в парном катании Евгения Шишкова и Вадим Наумов.

По информации Channel2 NOW, на борту лайнера были восемь американских фигуристов: Спенсер Лейн, Джинна Хан, Франко Апарисио, Эверли и Алидия Ливингстоны, Шон Кей, Анджела Янг и Эдвард Чжоу.

Столкновение самолёта Bombardier CRJ700, заходившего на посадку в аэропорту имени Рональда Рейгана, и вертолёта Black Hawk с тремя военными на борту произошло 29 января около 21:00 (в 05:00 мск 30 января). Инцидент попал на видео. Согласно расшифровке переговоров, диспетчеры пытались предупредить пилотов вертолёта об угрозе столкновения с пассажирским самолётом.

И самолёт, и вертолёт рухнули в реку Потомак. В районе крушения продолжается поисково-спасательная операция. Телеканал CBS информировал, что по состоянию на 23:30 по восточному времени (07:30 мск) из реки извлекли по меньшей мере 18 тел.

Российские дипломаты проверяют сведения о наличии сограждан на борту самолёта. В МИД РФ отметили, что власти США не располагают данными о том, что кто-то выжил в авиакатастрофе.

Президент США Дональд Трамп, которому доложили о произошедшем, назвал авиакатастрофу «ужасающей случайностью». Он добавил, что следит за развитием ситуации, и выразил мнение, что инцидент можно было предотвратить.