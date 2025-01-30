Суджанский район, Курская область, 30 января, 2025, 13:02 — ИА Регнум. Бойцы Вооружённых сил России уничтожили разведывательную группу ВСУ возле населённого пункта Николаево-Дарьино в Курской области. Об этом журналистам сообщил представитель российского силового ведомства.

Александр Река/ТАСС

Отряд противника состоял из семи диверсантов, направленных 225-м отдельным штурмовым батальоном украинских формирований. С ними вступили в бой российские военные из группировки «Север».

«Трое украинских диверсантов уничтожены, четверо взяты в плен», — сказал представитель ведомства, слова которого приводит «РИА Новости».

Как сообщало ИА Регнум, в октябре Росгвардия проинформировал, что спецназ ведомства предотвратил попытку проникновения в Курскую область украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ). Российские бойцы с помощью беспилотника обнаружили неизвестное транспортное средство. Они нанесли удар по ДРГ, используя FPV-дрон.

В сентябре в Курской области российские морпехи 810-й бригады Черноморского флота РФ уничтожили группу украинских диверсантов. Вражеский отряд состоял из трёх человек.