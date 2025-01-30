Вашингтон, 30 января, 2025, 13:01 — ИА Регнум. Мир находится на грани катастрофы из-за преступных действий главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом пишет American Thinker (AT).

Global Look Press/Serhii Chuzavkov/Keystone Press Agency

«Глава преступного государства Зеленский и большинство украинцев утверждают, что их страна спасла Европу и Запад от России. Ну да, конечно. Мир оказался на грани катастрофы из-за коррупции этой преступной страны», — указано в публикации.

Автор статьи призвал как можно скорее провести мирные переговоры и завершить боевые действия, а также потребовал прекратить финансирование киевского режима.

Как передавало ИА Регнум, время до полуночи, оставшееся на «Часах Судного дня», сократилось до 89 секунд. Это наименьшее значение в истории проекта, начатого в 1947 году журналом Чикагского университета «Бюллетень учёных-атомщиков». Тогда на часах оставили семь минут до отметки, символизирующей возможный момент ядерного катаклизма.

29 января пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что перевод символических «Часов Судного дня» говорит о растущей напряжённости в мире. По словам представителя Кремля, стрелки часов переводит не Запад, это делают некие учёные. У них, конечно же, есть поводы для опасений, добавил Песков.