Москва, 30 января, 2025, 12:44 — ИА Регнум. Выпускникам школ в приграничных районах Курской области могут разрешить поступать в высшие учебные заведения без вступительных экзаменов. Соответствующий законопроект на рассмотрение правительства РФ направила фракция «Справедливая Россия ― За правду», сообщил ТАСС.

Антон Новодережкин/ТАСС

Проектом закона предлагается установить отдельную квоту на приём на бюджет. Её планируется распространить на граждан, проходящих аттестацию по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2024/2025 и 2025/2026 учебных годах. Они смогут поступить в вуз без вступительных испытаний, за исключением дополнительных вступительных испытаний творческой или профессиональной направленности.

В пояснительной записке авторы инициативы указали, что Курская область находится под постоянными обстрелами со стороны Вооружённых сил Украины, из-за чего школьники сталкиваются со стрессом, который мешает им нормально готовиться к экзаменам.

Если законопроект одобрят, то это поможет создать равные условия для учащихся из Курской области, попавших в трудную жизненную ситуацию, пояснили депутаты.

Как сообщало ИА Регнум, школы в девяти муниципалитетах Курской области перешли на дистанционный формат обучения. Речь идёт о Беловском, Большесолдатском, Глушковском, Кореневском, Льговском, Рыльском, Суджанском, Хомутовском районах и городе Льгове. Также дистанционно учебный год начали в Курске, Курчатове и в школах, на базе которых развёрнуты пункты временного размещения.

В Дмитриевском, Конышёвском, Курчатовском, Медвенском, Обоянском, Октябрьском, Курском районах ввели смешанный формат обучения.

Врио заместителя губернатора Курской области Виктор Карамышев 19 августа сообщил, что из приграничных районов Курской области, где проживали более 14,3 тыс. школьников, выехали порядка 13 тыс. детей.