Москва, 30 января, 2025, 12:45 — ИА Регнум. III международный фестиваль «RТ.Док: Время наших героев» пройдёт 21–23 февраля в национальном центре «Россия». На мероприятии покажут премьеры картин документалистов, посвященные защитникам России.

Афиша фестиваля

«Время наших героев — это не просто название фестиваля. Каждый документальный фильм, каждая история — это летопись мужества и героизма тех, кто приближает нашу Победу», — заявила генеральный продюсер фестиваля «RТ.Док: Время наших героев» Екатерина Яковлева.

В день открытия увидят премьеру военных документалистов RT Ольги Кирий и Артёма Сомова «Остров веры». «Фильм о людях, для которых Свято-Успенская Николо-Васильевская обитель под Угледаром, основанная донецким старцем Зосимой, стала местом спасения на долгие три года», — поделилась автор фильма Ольга Кирий.

В рамках концертной части в день открытия фестиваля состоится выступление фронтовых музыкантов и поэтов. Ещё одна премьера от RT — картина военных документалистов Руслана Гусарова и Михаила Бурова «На острие копья». «Цель фильма — в условиях войны поразмышлять вместе с героями картины о смыслах и символах происходящего, об ощущениях и переживаниях, добре и зле, жизни и смерти», — сказал военкор Руслан Гусаров.

Гости фестиваля станут первыми, кто увидит ленту Юлии Мартовалиевой и Михаила Бурова «Селидово. Преступление без срока давности». «В городе располагалась одна из военных баз нацбата «Азов». Всех местных, которые отказались эвакуироваться в сторону Украины, «азовцы» автоматически причисляли к врагам и истребляли», — отметили авторы.

«Роскосмос Медиа» представит премьеру «С огнём в сердце», посвящённую военнослужащим-добровольцам госкорпорации «Роскосмос». Несмотря на бронь от военной службы, престижную работу и семью, они не смогли остаться в стороне. «Комсомольская правда» впервые покажет зрителям ленту с говорящим названием «Защита Курской области: истории героизма».

Всего в программе фестиваля более 20 документальных работ известных авторов и режиссёров, среди них — Сергей Дебижев и Максим Фадеев. Также состоятся встречи с военкорами, открытые встречи проведут Александр Сладков, Ольга Кирий, Руслан Гусаров, Артём Сомов.

Впервые на фестивале представлена расширенная международная программа. В наццентр приедут документалисты из разных стран, в том числе из Болгарии, Италии, Камеруна, Словакии, Сербии и других государств.