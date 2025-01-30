Стокгольм, 30 января, 2025, 13:11 — ИА Регнум. В Швеции убит организатор акций с сожжением Корана Салван Момика, сообщил телеканал SVT в четверг, 30 января.

Frankie Fouganthin Салван Момика

Тело мужчины с огнестрельными ранениями нашли вечером 29 января в городе Сёдертелье. Его застрелили во время прямой трансляции, которую он вёл в TikTok.

30 января суд должен был вынести приговор Момике, его обвиняли в возбуждении ненависти по национальному признаку. Суд сообщил о «смерти одного из обвиняемых» и перенёс вынесение приговора.

«На месте происшествия в квартире обнаружен застреленный мужчина в возрасте около 40 лет», — цитируют СМИ сообщение пресс-службы полиции Стокгольма.

По делу об убийстве Момики уже задержаны пять человек. Территория вокруг места преступления оцеплена. Ведётся следствие.

Салван Момика приехал в Швецию из Ирака в 2018 году и получил вид на жительство. В 2023 году в Стокгольме он четырежды публично сжигал Коран.

Ирак требовал от Швеции экстрадиции обвиняемого. Власти Швеции, отклоняя это требование, заявили, что в Ираке Момика рискует подвергнуться пыткам.

После появления сообщений об убийстве Момики другой обвиняемый по этому делу Салван Наджем на своей странице в Х предположил, что он станет следующим.

Как передавало ИА Регнум, в конце июня 2023 года полиция Швеции разрешила проведение акции в Стокгольме с сожжением Корана у главной мечети в первый день праздника Курбан-байрам. В ходе одной из акций Момики со сжиганием Корана неизвестный попытался сорвать мероприятие, но был задержан полицией.

Глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ РПЦ Владимир Легойда называл сожжение Корана в Стокгольме актом недопустимого вандализма. Он отмечал, что нельзя плевать на то, что свято для другого человека, и переходить границы человечности в политической борьбе.

Президент России Владимир Путин ранее назвал неуважение к Корану преступлением. Во время посещения мечети Джума в Дербенте глава государства подчеркнул, что Коран является священной книгой для мусульман и для многих других людей.